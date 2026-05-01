山中慎介が語る井上尚弥vs中谷潤人後編（前編：山中慎介が分析井上尚弥が中谷潤人との相性を「最悪」と言った理由試合展開は「距離」がカギ＞＞）５月２日、東京ドームのメインイベントで、世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥が中谷潤人の挑戦を受ける。井上は４月６日、自身のTikTokライブで「スーパーバンタム級は中谷戦と、もう１試合」「ラストの挑戦はフェザー級」と明かした。その「もう１試合」の相