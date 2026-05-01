山中慎介が語る井上尚弥vs中谷潤人前編５月２日、東京ドーム。日本ボクシング史上最大の興行のメインイベントを飾るのは、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・"モンスター"井上尚弥選手と、３階級制覇王者・"ビッグバン"中谷潤人選手の頂上対決。パウンド・フォー・パウンド（PFP）ランキング２位の井上と同６位の中谷との対戦は、世界的な注目を集めている。試合直前に配信されたドキュメンタリー番組『The Day』のなか