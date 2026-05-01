今季限りで現役を引退する意向を示しているドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）が?撤回?する可能性に言及した。米スポーツ専門サイト「アスレチック」の名物記者、ケン・ローゼンタール氏が３０日（日本時間１日）に伝えた。それによると、ロハスは「我々が３連覇すれば」とワールドシリーズＶ３の達成を?条件?に挙げ、実現すればマリアナ夫人と１０歳の息子のアーロン君、５歳の娘のアンバーちゃんと再度話し合うという