Netflixシリーズ『イカゲーム』で知られる俳優イ・ジョンジェが、恋人と目撃され注目を集めている。4月29日、韓国のSNSでは、2人を直接目撃したとする写真が投稿された。投稿者は「とても素敵なカップルで、遠くからでもオーラがはっきりと感じられた」と伝え、関心を集めた。【写真】イ・ジョンジェ、恋人の“財閥副会長”とニッコリイ・ジョンジェは、大象（テサン）グループのイム・セリョン副会長と、2015年1月に浮上した熱愛