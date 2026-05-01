名古屋市中区のビルの多目的トイレに16歳の女性を連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして、38歳の男が逮捕されました。 わいせつ略取などの疑いで逮捕・送検されたのは、千種区の契約社員、山中悟容疑者（38）です。 警察によりますと、山中容疑者は4月24日午後、中区内のビルで、16歳の女性の両腕を掴んで多目的トイレに押し込み鍵をかけ、女性の身体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。