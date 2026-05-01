問題を起こした、あるいは疑惑を受けたのは本人ではない。それでも、夫や恋人の名前が不祥事とともに報じられた途端、女性スターの名前まで一緒に表舞台へ引きずり出されることがある。【写真】TWICEも…「公開恋愛」が敬遠されつつあるワケ韓国芸能界で繰り返されている、いわば“パートナーリスク”だ。最近、その渦中に立たされたのが、ピラティス講師兼タレントとして知られるヤン・ジョンウォンだ。ヤン・ジョンウォンは4月29