【栞葉るり 1/7スケールフィギュア】 予約期間：5月1日～6月12日23時59分 2027年1月 発売予定 価格：24,750円 FURYU HOBBY MALL限定商品 フリューのフィギュアブランド「F:NEX」は、フィギュア「栞葉るり 1/7スケールフィギュア」を2027年1月に発売する。予約期間は6月12日23時59分まで。価格は24,750円。 本製品は、ANYC