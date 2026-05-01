5月1日は労働者の祭典・メーデーです。高知市では県内の労働組合が集会を開き、大幅な賃上げなどを掲げ団結を呼びかけました。高知市の東洋電化中央公園で開かれた集会には、高知県労働組合連合会などの43の団体が集まりました。あいさつに立った県労連の岡上則子委員長は、暮らしの切り捨てが進んでいると現政権を批判するとともに、物価高騰に負けない大幅な賃上げの獲得にむけて働く人たちの団結を訴えました。集会