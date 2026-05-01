完成した蒲縹駅の駅舎。（保山＝新華社配信）【新華社保山5月1日】中国雲南省保山市の蒲縹駅にこのほど、動車組（動力分散式列車）が初めて到着した。同省大理と瑞麗を結ぶ大瑞鉄道の保山−蒲縹間で旅客列車が正式に運行を開始し、中国西南部の鉄道旅客輸送網は拡大を続けている。貨物駅だった蒲縹駅の駅舎工事は2025年2月28日に着工。当初の設計では1500平方メートル規模だったが、高まる輸送ニーズに対応するため2500平方メ