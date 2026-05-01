貴州省の花江峡谷大橋を走行する車両。（２０２５年９月２８日、ドローンから、貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽5月1日】中国貴州省の花江峡谷大橋が4月28日、複数回の測量と確認を経て、谷底の水面から橋面までの高さ626.01メートルの「世界一高い橋」としてギネス世界記録に認定された。同橋は、中国西南部の山岳地帯を通る六安高速道路（六枝特区−安竜県）の主要事業として建設された鋼トラス桁構造のつり橋で、202