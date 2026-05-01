【新華社昆明5月1日】中国雲南省紅河ハニ族イ族自治州開遠市の鳳凰湿地でこのほど、池一面のスイレンが静かに開花する様子がタイムラプス撮影され、つぼみがゆっくりと咲いていく変化が記録された。（李海清、陶家淇、趙東霖）