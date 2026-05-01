すべてが新しいEVモデルフォルクスワーゲンが新型EV『IDポロ（ID.Polo）』を発表した。EVラインナップにおける大規模な刷新の「ほんの始まりに過ぎない」とされている。【画像】ついにEV版ポロが登場！ 使い勝手と親しみやすさに焦点を当てたデザイン【VW IDポロを詳しく見る】全23枚欧州Bセグメントでのシェア獲得において不可欠とされており、フォルクスワーゲンのEV販売を後押しすることになるだろう。直接的な競合車としては