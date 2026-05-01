「宇野昌磨」が1日、X（旧ツイッター）で急上昇してトレンド1位となった。プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）が同日、eスポーツチームへの電撃加入を発表。CELLORB社の運営するeスポーツチーム「VARREL」に新規加入した。今後はスケートとゲームの“二刀流”で活動して行くこととなり、ネット上では「プロスケーターの次はプロゲーマーですか…この人は何なら出来ないんだ？」「プロゲーマーかよ」「宇野昌磨くん