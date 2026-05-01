元宝塚歌劇団娘役の女優、彩月つくし（32）が1日、自身のインスタグラムを更新し、事務所を退所し、独立したことを報告した。彩月は「この度、4月末をもちまして、所属事務所を退所致しました」と報告。「これまで支えてくださった事務所の皆さまには、心より感謝申し上げます。未熟だった頃から多くの機会をいただき、さまざまな経験を積ませていただいた日々は、私にとってかけがえのない財産です」と前事務所への感謝をつづ