左手首を骨折している、阪神の近本光司外野手（３１）が１日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで復帰へ向けてリハビリを開始した。近本は４月２６日の広島戦（甲子園）、八回の打席で高の投じた直球が左手首に直撃。そのまま負傷交代となり、病院に直行。「左手首の骨折」と診断され、翌２７日に出場選手登録を抹消されていた。