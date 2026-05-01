気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞言葉の使い方を見直すのに良いときです。伝え方ひとつで印象は大きく変わるもの。言葉は自分を表すと同時に相手を理解するための大切な手段となります。相づちをほどよく入れ、少し丁寧で