女優、上之薗理奈（27）が1日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。上之薗は「本日、5月1日に27歳の誕生日を迎えました。いつも温かい応援を本当にありがとうございます。そして、この節目の日にご報告があります。私事ではございますが、この度結婚いたしました」と誕生日と結婚を報告した。続けて「突然のご報告となり、驚かせてしまった方もいらっしゃるかと思います。それでも、日頃からたくさんの愛で支えてくださる大切