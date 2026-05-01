今のうちに買いたい6月の優待銘柄株主優待が人気の企業は、権利確定日に向けて優待目的の買いが入る傾向にあります。早いうちに株主優待銘柄に注目しておくことで、値上がり益を期待できるでしょう。そこで今回は、今のうちに買っておきたい6月の優待銘柄をご紹介します。6月にオススメの優待銘柄その1：日本マクドナルドホールディングス＜2702＞【業務内容・企業概要】ハンバーガー・レストランなどを中心とした飲食店の経営。関