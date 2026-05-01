多くの中小企業において、経営者の配偶者や親が「連帯保証人」として名を連ねることは、長らく当たり前の光景とされてきました。しかし、「家族を保証人に入れる」という行為の本当の恐ろしさを、真の意味で理解している経営者は多くありません。それは単なる書類上の手続きではなく、万が一の際に「家族の人生そのものを差し出す」という極めて重い契約だからです。安田社長（仮名／46歳）の事例から、家族の人生を担保にする経営