気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞前に出て活躍する場面が増えていきそうです。みんなの視線が集まることがうれしく、その高揚感があなたのやる気をさらに引き出してくれます。褒められる機会も増えそうなので、そこは素直に受