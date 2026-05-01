気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞一気に力を注ごうとせず、そのときの自分のペースで進めていけば大丈夫なときです。周囲から期待される場面もありますが、無理に応えようとしなくてOK。相手を満足させるためにあなたが疲れてしま