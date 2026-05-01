「一卵性三つ子による朝の大合唱」と題した生後2カ月の三つ子ちゃんの動画がInstagramで225万回再生、1.5万いいねを集めて話題になりました。3台のバウンサーの上で、元気に泣き声をあげる三つ子ちゃんに「大合唱、可愛すぎる！天使の歌声」「ひたすら可愛い」と反響が寄せられています。【動画】三つ子ちゃんの大合唱に「これはお手上げ〜！」三つ子ちゃんは、全員女の子で3姉妹。年子で、現在1歳のお姉ちゃんもいます。ある朝