魚をさばいたら、骨が鮮やかな青色だった――。南オーストラリアの磯で捕えた「ガーフィッシュ」を調理した際に現れた驚きの光景を、魚好きの男性がXに投稿したところ、「こんな色の骨があるのか」と驚きの声が集まりました。 【写真】神秘的…海の青さを体内に秘めているかのよう投稿したのは、オーストラリアでワーホリ中の南東さん（@fU6DHF6C1z20040）。南東さんは普段から、初めて獲った魚はとりあえず捌いて食べるよう