気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞自分にとって何が一番心地よいのかを、手探りで確かめながら進んでいく時期になりそうです。ただ、そのプロセスは決して負担ではなく、むしろ安心を得るための大切なステップ。ここを丁寧に踏