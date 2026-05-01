4月30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と片岡篤史氏が、同日の広島戦で6回をノーヒットに抑えた巨人・ウィットリーについて言及した。ウィットリーは立ち上がりからストライク先行の投球ながらも、3回までに9つのアウトのうち6個を三振で奪う素晴らしい立ち上がり。4回以降、コントロールがばらつきだし、四球を5個与えるも、6回・92球を投げ、0被安打、10奪三振、5与四球、無失点