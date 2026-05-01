「GLOBAL WORK」とアニメ『名探偵コナン』によるコラボレーションアイテムが、5月9日（土）から、全国の店舗および公式WEBストア「and st」、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで発売される。【写真】松田陣平＆萩原研のTシャツも！『名探偵コナン』コラボアイテム一覧■ラインナップは全12型今回登場するのは、江戸川コナンをはじめ、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で話題の萩原千速らが登場するアパレルアイテムと雑