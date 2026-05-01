首位の鹿島の背中を追うなど百年構想リーグで奮闘するFC東京において、佐藤龍之介、橋本拳人、稲村隼翔らアカデミー出身者の活躍も目覚ましい。小学生年代を対象にした『アドバンスクラス』を設け、間口を広げているが、現在トップチームに所属する18選手のアカデミー出身のうちアドバンスクラス出身は11選手。その中には高校、大学を経て再び帰ってきた選手もいる。“地域と共に”を合言葉にしたFC東京の育成哲学に改めて迫る。