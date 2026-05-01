北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで、職員の男が逮捕されました。先ほどから夏の営業が始まった旭山動物園から中継です。動物園すぐそばの駐車場は車でびっしりと埋まっています。９時３０分の開園の直前には、１００人以上の方がこの正門の前に長い列をつくって、続々と中に入っていきました。中からは子どもたちの笑い声も聞こえる、いつもの動物園の姿が戻ってきた印象を受けます。事件は４月３０日に