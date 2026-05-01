プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が1日、EVO Japan 2026 VARRELブース特別記者会見に登壇。eスポーツチーム「VARREL」に加入したことを発表した。【写真】仲良くガッツポーズ！宇野昌磨＆ときど宇野は、2024年5月に現役引退を発表しプロに転向。プライベートでは、2020年に大乱闘スマッシュブラザーズのプロゲーマーとのコラボ配信をきっかけに、ゲーム関連の活動を開始。ゲーム業界でも表現者として活動の幅を広げて