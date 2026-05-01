俳優の波瑠（34）が、公園で遊ぶ無防備な姿を公開した。【映像】波瑠、指輪を付けたプライベートショット2026年12月23日に、ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した俳優の高杉真宙（29）との結婚をInstagramで発表した波瑠。3月11日の投稿では、チューリップの横でほほえむ姿を披露した。左手薬指に指輪をつけた写真に「旦那さんとデートかな」「ご結婚されてからますます美しくなられましたね」などの反響を呼んでいた。公園