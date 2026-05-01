俳優の田中美佐子（66）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。長女との“映画デート”の様子を公開し、親子で過ごす仲むつまじい姿に反響が集まっている。【写真】「可愛い〜」“コナン満喫”田中美佐子＆長女の親子2ショット投稿では「大切な人と大切な時間。コナンくん観に行ってきました」とコメント。横浜の街が『名探偵コナン』一色になっていたことに触れ、「エスカレーターの手すりまでコナンくん！もう最高じゃ