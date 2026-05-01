東京・福生市で、44歳の男が高校生を“金づち”のようなもので殺害しようとしたとして指名手配されている事件。男は自宅の裏口から徒歩でJR福生駅方向に逃げていたことがわかりました。指名手配されている高林輝行容疑者（44）は、おととい午前7時すぎ、福生市で男子高校生（17）の顔を金づちのようなもので殺意を持って複数回、殴打した疑いがもたれています。高林容疑者は、自宅に駆けつけた警察官に農薬とみられるものを噴射し