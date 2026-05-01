モデルで女優の青野楓（33）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球での“ファーストキャッチ”のオフショットを披露した。同29日に京セラドームで開催されたオリックスv―ソフトバンク戦で“ファーストピッチ”ならぬ“ファーストキャッチ”を行った青野。腹部と背中がぱっくりと開いた黒カットソーにデニムの合わせたスタイルで、元阪神、オリックス投手で本紙評論家の能見篤史氏の投球をキャッチした。「腹筋が