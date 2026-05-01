東京・福生市で、44歳の男が自宅の前にいた少年をハンマーで殴るなどして逃走した事件で、男がJR福生駅の方向に向かって逃走していたことが分かりました。警視庁によりますと、公開手配されている東京・福生市の高林輝行容疑者は4月29日、自宅の前にいた17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いがもたれています。また、高林容疑者は、通報を受け駆けつけた警察官らにサバイバルナイフを向け、さらに噴霧器のようなもの