◇ア・リーグブルージェイズ1−7ツインズ（2026年4月30日ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が30日（日本時間1日）、ツインズ戦に4戦連続「4番・三塁」で先発出場も、3打数無安打、1四球に終わった。ここ2戦連続でV打をマークし2連勝に貢献。だが初回第1打席四球、第2打席左飛、第3打席三ゴロ、第4打席左飛だった。5戦ぶりの一発とはならず、打率は.218。試合も1−7で敗れ連勝は止まった。チームは13連戦