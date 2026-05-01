「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が4月30日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）にスタジオ「見届け人」として出演。「しんじ（43）」として出演している前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）にツッコミを入れた。本編VTR前のスタジオトークで、ロケ参加者の現在の状況を確認。ひろゆき氏はロケ参加者に対し「いい年こいて、パートナーがいないっていうのは、異性に好かれなかったっていう何らかの欠