テニス男子で元世界４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が１日、今季限りでの現役引退を発表した。これを受け、日本テニス協会の土橋登志久専務理事がコメントを発表した。「日本のみならずアジア男子選手としての歴代最高位である４位、史上初となる四大大会シングルス決勝進出を果たすなど、数々の輝かしい成績を収めてこられた錦織圭選手の引退に関する発表は、テニス界にとって大きなニュースとなっています。リオデジャネイ