タレントなえなの（25）が30日、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。AIに恋愛相談していることを明かした。番組には森香澄、なえなの、長浜広奈が出演し、世代別の“あざとテク”についてトーク。なえなのは恋愛相談について「AIにめっちゃ聞くし、チャットの返信とかも『何時に返したらいい？』とかも聞きます」とAIに頼っていると明かした。森が「え？」と驚くと、なえなのは「『どれぐらい置い