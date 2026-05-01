女優の今田美桜が１日、都内で「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」の発売記念イベントに吉岡里帆と共に出席した。この日から３０日までの１か月間発売される宝くじのイベント。宝くじにちなんで運にまつわる質問を投げかけられた。験担ぎを普段しているかを尋ねられると、「私は験担ぎはあまりしないです、するのがちょっとドキドキしてしまう。いつも通り特別なことはせずにしないと、『あれをしなかったから