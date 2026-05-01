新日本プロレスは１日、日本プロレスリング連盟に加入する８団体が参加する新世代レスラーを中心とした初興行「ＦＡＣＥＴＨＥＮＥＸＴ」（１２日、新宿ＦＡＣＥ）の全カードを発表した。メインイベントは新日本の永井大貴がイルシオン（ＤＤＴ）＆小田嶋大樹（ＮＯＡＨ）とトリオを結成し、須見和馬（ＤＤＴ）＆中村宗達（ガンバレ☆プロレス）＆田中良弥（ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ）と対戦する。試合以外では新日本の藤田晃