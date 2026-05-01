テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が４月３０日深夜に放送された。この日は元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄、ともにタレントのなえなの、長浜広奈が出演。恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」で注目を浴びた長浜は初出演とあって冒頭から緊張しきりだ。そこでＭＣの山里亮太は「この番組のテーマ『あざとい』ってどう考えてますか？」と質問。長浜が「私、あからさ