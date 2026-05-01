◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）＝４月３０日、チャーチルダウンズ競馬場ＵＡＥダービーからの転戦で、現地での調整を続けるワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は２コーナーのポケット地点で乗り運動を行った後、正面スタンド前に移動し、ダートコースをハッキングで１周。その後にパドックでスクーリン