【モデルプレス＝2026/05/01】俳優でマルチクリエイターの中村泰仁（32）が2026年4月30日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。俳優としての活動を無期限休止すると報告した。【写真】無期限休止発表「ヒロアカ」俳優、プラベ感満載ショット◆中村泰仁、俳優としての活動を無期限休止中村は同年3月31日、自身の公式ブログにて「2026年4月末日をもちまして、俳優としての活動を無期限休止いたします」と発表。続けて「休止の理由とし