JR四国 5月1日午前10時14分頃、徳島県三好市池田町のJR土讃線・坪尻駅と箸蔵駅の間で、岡山駅発高知駅行きの「南風3号」が倒木と接触し、停車しました。乗客・乗員にけがはありませんでした。この事故で、午前11時15分現在土讃線・琴平駅～阿波池田駅の間で運転を見合わせています。