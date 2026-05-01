東京時間10:55現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24099.00（-269.00-1.10%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4630.70（+1.10+0.02%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 海外市場でＮＹ金は4550ドル台から4660ドル近くまで一時上昇。その後もしっかりした動き。東京金はドル安円高で円建て分がマイナス。