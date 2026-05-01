昨日は東京午後に23.494円まで上昇するなど、元高円安が進んでいたが、介入とみられるドル売り円買いに22.788円まで急落。その後少し戻して、今朝は23円台回復。 ドル人民元はドル安元高が優勢で昨日は朝の6.8420台から6.8260に迫る動き。朝も6.8280前後と重い。 CNYJPY23.020USDCNY 6.8281