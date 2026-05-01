アジア株豪州株8日続落に終止符来週は中銀インフレ見通しに注目 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 25776.53（休場） 中国上海総合指数 4112.16（休場） 台湾加権指数 38926.63（休場） 韓国総合株価指数 6598.87（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8749.90（+84.08+0.97%） アジア株の大半は労働節のため休場、中国市場は5日に取引を再開する。 豪州株は9営業日ぶりに反発、2022年6月以来