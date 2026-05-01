かつては、信州の主要な産業として発展した蚕糸業、時代の流れとともに、衰退の一途をたどっています。そんな中で、再び注目され始めているという蚕、そこには、糸だけではない新たな可能性がありました。蚕を育てて、繭を作る「養蚕」。その繭から、生糸をとる「製糸」。蚕から糸をとる一連の営みを「蚕糸」といいます。かつて信州は「蚕糸王国」と呼ばれていました。林博子さん「お義母さんが教えてくれたようにして50年やっとる