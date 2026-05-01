お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が、4月30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。今年1月期に放送されたTBS日曜劇場「リブート」よりも“良かった”という番組について語った。同番組で大吉に対し、博多華丸は「“リブート”見てないやろ？ってことは、リブートのあとの“林先生の初耳学”、見てないやろ？」と切り出した。3月に2週にわたって放送された「Mr.Children」桜井和寿のインタビュー