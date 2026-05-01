前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が4月30日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。制作サイドに怒りをあらわにする一幕があった。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケ初日の夜に、いずみ（千間泉実＝元小学校教諭の西東京市議会議員、33）が急きょ、議会に出席するため、緊急帰京。ロケ2日目の夜に沖縄へ戻って来られず